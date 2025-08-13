Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga 'waardeloos' in intverviews: "Ondermaats, hij zegt niks"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer John Heitinga kan op veel kritiek rekenen na het met 2-0 gewonnen duel van Ajax op Telstar. Niet alleen het spel is ondermaats, maar ook hoe Heitinga de camera te woord staat.

"Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan op dit moment. De Eredivisie is één speelronde oud en hij krijgt eigenlijk iedereen over zich heen", zegt men bij Done Deal van VoetbalPrimeur. "Is dat terecht? Op basis van de wedstrijd tegen Telstar volledig. Alleen het is heel snel, heel vroeg. Hij heeft het elftal nog niet naar zijn hand kunnen zetten. Dat zijn verzachtende omstandigheden. Maar het was een gatenkaas."

Oom mediaoptredens van Heitinga zijn voorlopig niet heel goed. "Die zijn ondermaats. En het is tegenwoordig een belangrijk onderdeel in het voetbal. Hij zegt heel weinig. Ik hoop dat hij de kleedkamer wel kan inspireren. Misschien is er wel een diepere laag, maar wil hij die niet tonen. Alleen het is een wezenlijk onderdeel van het voetbal geworden om die te delen met je achterban. Je hoeft het niet voor de media te doen, maar de Ajax-fans willen ook wat horen."

Gerelateerd:
Carlos Forbs namens Club Brugge

Club-fans lachen Ajacieden uit omtrent Forbs: "Wat denken ze?"

0
Oscar Gloukh in het veld

Gloukh een solist? "Geen teamplayer. Hij had niet veel vrienden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd