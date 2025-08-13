Heitinga 'waardeloos' in intverviews: "Ondermaats, hij zegt niks"

Ajax-trainer John Heitinga kan op veel kritiek rekenen na het met 2-0 gewonnen duel van Ajax op Telstar. Niet alleen het spel is ondermaats, maar ook hoe Heitinga de camera te woord staat.

"Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan op dit moment. De Eredivisie is één speelronde oud en hij krijgt eigenlijk iedereen over zich heen", zegt men bij Done Deal van VoetbalPrimeur. "Is dat terecht? Op basis van de wedstrijd tegen Telstar volledig. Alleen het is heel snel, heel vroeg. Hij heeft het elftal nog niet naar zijn hand kunnen zetten. Dat zijn verzachtende omstandigheden. Maar het was een gatenkaas."

Oom mediaoptredens van Heitinga zijn voorlopig niet heel goed. "Die zijn ondermaats. En het is tegenwoordig een belangrijk onderdeel in het voetbal. Hij zegt heel weinig. Ik hoop dat hij de kleedkamer wel kan inspireren. Misschien is er wel een diepere laag, maar wil hij die niet tonen. Alleen het is een wezenlijk onderdeel van het voetbal geworden om die te delen met je achterban. Je hoeft het niet voor de media te doen, maar de Ajax-fans willen ook wat horen."