Heitinga wacht op aanwinst: "Hij wil graag voor Ajax voetballen"

Oscar Gloukh zit nog altijd in de wachtkamer bij Ajax, maar John Heitinga hoopt snel over de creatieve middenvelder te kunnen beschikken. Tijdens Ajax – AS Monaco (2-2) zat de Israëlische aanwinst al op de tribune, tot enthousiasme van het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is wachten op de werkvergunning, de club is ermee bezig", liet Heitinga weten aan onder meer VoetbalPrimeur. "Hij wil heel graag voor Ajax voetballen. In de gesprekken merk je echt dat hij gedreven is. Dit is er eentje die bewust voor Ajax kiest."

Tot hij mag trainen, moet de trainer het doen met videobeelden van de nieuwe aanwinst: "Maar hij is fit en heeft een volledige voorbereiding gedraaid."