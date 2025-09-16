Heitinga: "We gaan niet spelen zoals op de manier van Farioli"

Francesco Farioli leidde Ajax bijna naar het kampioenschap afgelopen seizoen. John Heitinga staat voor een zware taak om de Italiaan te vervangen. Morgenavond speelt Ajax tegen Inter, gaat Heitinga het duel in met een strijdplan alla Farioli?

"Volgens mij is Farioli er niet meer, alleen John Heitinga is hier. Farioli heeft hele goede ideeën. Mede door het spel van vorig jaar spelen we Champions League. Dus dat is een compliment richting de staf en spelers van vorig jaar", zegt Heitinga via de persconferentie voor het duel.

"Er is best veel gebeurd in de spelersgroep. Er zijn spelers gegaan en gekomen", zegt Heitinga over de verschillen met afgelopen seizoen. "Maar we gaan op onze eigen manier spelen. Je zult bepaalde vastigheden terugzien, maar we gaan niet spelen zoals op de manier van vorig jaar."