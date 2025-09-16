KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Heitinga: "We gaan niet spelen zoals op de manier van Farioli"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli leidde Ajax bijna naar het kampioenschap afgelopen seizoen. John Heitinga staat voor een zware taak om de Italiaan te vervangen. Morgenavond speelt Ajax tegen Inter, gaat Heitinga het duel in met een strijdplan alla Farioli?

"Volgens mij is Farioli er niet meer, alleen John Heitinga is hier. Farioli heeft hele goede ideeën. Mede door het spel van vorig jaar spelen we Champions League. Dus dat is een compliment richting de staf en spelers van vorig jaar", zegt Heitinga via de persconferentie voor het duel.

"Er is best veel gebeurd in de spelersgroep. Er zijn spelers gegaan en gekomen", zegt Heitinga over de verschillen met afgelopen seizoen. "Maar we gaan op onze eigen manier spelen. Je zult bepaalde vastigheden terugzien, maar we gaan niet spelen zoals op de manier van vorig jaar."

Raúl Moro

Moro lyrisch over teamgenoot: "Ben echt enorm onder de indruk"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
