Heitinga wekt per ongeluk vermoedens over nieuwe baan als trainer

'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Arthur
bron: Instagram
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Orange Pictures

John Heitinga zorgt momenteel voor een golf aan reacties op social media. De voormalig trainer van Ajax is op Instagram namelijk een mogelijke nieuwe werkgever gaan volgen, wat onder oudere foto’s meteen tot veel opmerkingen leidt.

Fans uit Indonesië ontdekten dat Heitinga de nationale ploeg, Jordi Cruijff en de bondspresident is gaan volgen op Instagram. Heitinga, wiens vader in Jakarta geboren is, heeft een sterke band met het land. Dat gaf hij in 2013 als speler al aan: "Ik voel altijd iets speciaals wanneer het over Indonesië gaat."

Bij de Indonesische voetbalbond kwam recent een vacature vrij doordat bondscoach Patrick Kluivert ontslagen werd. Door zijn opvallende activiteit op social media laait de speculatie op dat Heitinga mogelijk in beeld is voor het bondscoachschap.

Onder zijn meest recente foto verschijnen inmiddels tal van reacties van Indonesische fans, en ook de media in het land hebben zijn Instagram-activiteit al opgepikt.

