Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Heitinga wijst boosdoener aan: "Ik vond hem gewoon onvoldoende"

Thomas
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga was na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van Ajax tegen FC Volendam allerminst tevreden. Vooral het spel van Oscar Gloukh en Raul Moro viel de trainer zwaar tegen, zo gaf hij na afloop aan op de persconferentie.

"Als eerst, complimenten aan FC Volendam. Ik denk dat wij niet bij machte waren", begon Heitinga. "We wilden met drie gaan opbouwen en in het begin lukte dat een aantal keer. Je hebt een paar momenten dat je de bal vrij hebt. Dan moet je gaan starten en je wil graag de diepte hebben achter de laatste linie."

De coach zag zijn ploeg echter veel te traag spelen. "Ik denk dat veel mensen in de bal liepen en het oogde heel traag. Dat betekent dat je af en toe van achteruit moet indribbelen, of het nou Ko Itakura of Youri Baas is. Je moet zorgen dat je een overtal creëert. Daarin zie je dat we nog wel stappen moeten zetten."

Heitinga besloot Gloukh in de rust te wisselen en bracht Oliver Edvardsen binnen de lijnen. "Oliver heeft een mentaliteit. Dan hoop je dat meer jongens diezelfde mentaliteit hebben als Oliver. Ik vond Oscar gewoon onvoldoende. Ik had er wel meer kunnen wisselen de eerste helft. Ik heb ook te maken met Mika (Godts, red.). Ik heb tegen Raul (Moro, red.) gezegd: je krijgt nog vijftien minuten, want ik was ook niet tevreden over hem."

