Heitinga wijst naar arbitrage: "In ieder geval een overtreding"

Ajax boekte zondag een zakelijke 2-0 overwinning op Heracles Almelo, en trainer John Heitinga kon na afloop met een gerust hart terugkijken op de wedstrijd. "We gaven niks weg", klonk het nuchter bij ESPN .

"De organisatie stond goed, en het is lekker dat Wout hem in het slot nog maakt. Dat geeft rust." Toch was er ook discussie, vooral rond het moment in de 58ste minuut toen Djevencio van der Kust Raúl Moro onderuit leek te halen. In de Johan Cruijff Arena gingen duizenden armen in de lucht, het publiek schreeuwde om rood. Maar scheidsrechter Marc Nagtegaal liet doorspelen en de VAR greep niet in.

"Het was in ieder geval een overtreding", aldus Heitinga. "Geel denk ik, geen rood." Analist Bram van Polen was het daarmee eens. "Het was geen keiharde charge en Moro was nog niet helemaal doorgebroken. Maar dat er niet eens gefloten werd, dat snap ik dan weer niet."

ESPN-commentator Vincent Schildkamp noemde de situatie "bizar". "Hij schoffelt hem gewoon onderuit, komt veel te laat. Iedereen in het stadion zag het."