Heitinga wijst spelers aan: "Aantal van ons haalde niet zijn niveau"

"We starten goed, maar dan zit je precies in een fase dat een goal wordt afgekeurd vanwege buitenspel, al was het ook buitenspel. Daarna loop je tegen een zeperd op bij een standaardsituatie", zegt Heitinga bij ESPN over de 0-1 van Weslley Patati. Kort daarna volgde een strafschop, die de bezoekers op 0-2 zette. "Dan zie je ook hoe broos het is. Dan krijg je kort voor rust ook nog een penalty tegen. Een paar momenten voor de rust waren oké, maar uiteindelijk was het onvoldoende van ons vandaag."

Volgens de trainer ging het op meerdere vlakken mis. "Aan de rechterkant waren we een paar keer slordig, net als op het middenveld. Daarmee geef je AZ het geloof en zij stonden ook goed in de organisatie", stelt hij. "Een aantal spelers van ons haalde niet zijn niveau. En bij AZ was dat wel het geval. Dan zie je dat zij beter waren dan wij. Je ziet het vertrouwen bij ons ook wegzakken."

Ook de wissels zorgden voor discussie, vooral de vervanging van Oscar Gloukh. "We probeerden meer grip op het middenveld van AZ te krijgen", legt Heitinga uit. "Niet alleen Anton (Gaaei) haalde zijn niveau niet, meerdere jongens. Je probeert nog wat te wisselen om terug te komen in de wedstrijd. Later probeer je nog alles of niets te spelen, maar we hebben te weinig afgedwongen." Op de vraag of hij nog strijdlust voelt, was hij kort maar duidelijk: "Absoluut."