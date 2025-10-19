AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga wijst spelers aan: "Aantal van ons haalde niet zijn niveau"

Thomas
bron: ESPN
Oscar Gloukh en John Heitinga
Oscar Gloukh en John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer John Heitinga toonde zich na de pijnlijke 0-2 nederlaag tegen AZ strijdbaar, maar kon niet anders dan vaststellen dat zijn ploeg tekortkwam. In de Johan Cruijff Arena begonnen de Amsterdammers nog sterk, maar door een afgekeurde treffer en fouten in de organisatie gaf Ajax de wedstrijd uit handen.

"We starten goed, maar dan zit je precies in een fase dat een goal wordt afgekeurd vanwege buitenspel, al was het ook buitenspel. Daarna loop je tegen een zeperd op bij een standaardsituatie", zegt Heitinga bij ESPN over de 0-1 van Weslley Patati. Kort daarna volgde een strafschop, die de bezoekers op 0-2 zette. "Dan zie je ook hoe broos het is. Dan krijg je kort voor rust ook nog een penalty tegen. Een paar momenten voor de rust waren oké, maar uiteindelijk was het onvoldoende van ons vandaag."

Volgens de trainer ging het op meerdere vlakken mis. "Aan de rechterkant waren we een paar keer slordig, net als op het middenveld. Daarmee geef je AZ het geloof en zij stonden ook goed in de organisatie", stelt hij. "Een aantal spelers van ons haalde niet zijn niveau. En bij AZ was dat wel het geval. Dan zie je dat zij beter waren dan wij. Je ziet het vertrouwen bij ons ook wegzakken."

Ook de wissels zorgden voor discussie, vooral de vervanging van Oscar Gloukh. "We probeerden meer grip op het middenveld van AZ te krijgen", legt Heitinga uit. "Niet alleen Anton (Gaaei) haalde zijn niveau niet, meerdere jongens. Je probeert nog wat te wisselen om terug te komen in de wedstrijd. Later probeer je nog alles of niets te spelen, maar we hebben te weinig afgedwongen." Op de vraag of hij nog strijdlust voelt, was hij kort maar duidelijk: "Absoluut."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
John Heitinga kijkt bedenkelijk

Ajax stelt weer teleur: "Ze gaan hele donkere tijden tegemoet"

0
Wout Weghorst en Jeroen Manschot

Weghorst boos over uitblijven strafschop: "Toch gewoon een penalty?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd