Heitinga wil pupil behouden: "Ga ervan uit dat hij hier blijft"

John Heitinga ziet het nog altijd helemaal zitten in Kian Fitz-Jim. De middenvelder speelde zondag een degelijke wedstrijd op de 6-positie in de 2-0 overwinning van Ajax op Heracles, ondanks dat hij eerder liet doorschemeren dat een vertrek uit Amsterdam mogelijk is.

"Kian heeft vandaag heel goed gespeeld", stelde Heitinga tegenover ESPN. "Hij kan op verschillende posities uit de voeten op het middenveld. Ik denk dat zijn beste positie de 8 is. De 6 kan hij ook, absoluut. Voor mij is de vraag: hoe goed is Kian echt?"

De trainer waardeert de creativiteit van Fitz-Jim, maar bekijkt per wedstrijd wat hij nodig heeft. "Kian is creatief, goed aan de bal, heeft inzichtelijk vermogen. Ik ga ervan uit dat Kian hier gewoon is na de transferdeadline", benadrukte Heitinga.

De trainer was verder tevreden over het spel van zijn ploeg. "Het was dynamischer qua positiewisselingen, vaster aan de bal. Alleen moet je eerder de 2-0 maken. Maar dit was een stap vooruit."

Ook voor spits Wout Weghorst, die de beslissende 2-0 maakte, had Heitinga lof: "Wout is een prachtige kerel. Die sleurt, die trekt, die doet. En ik ben blij met zijn goal. Het is lekker dat je nu in ieder geval wint."