Heitinga wil vergeten Ajacied prikkelen: "Hij moet het laten zien"

John Heitinga hoopt Owen Wijndal weer te kunnen prikkelen zijn oude niveau te halen. De linksback is sinds zijn transfer naar Ajax geen schim meer van de speler die hij bij AZ was.

Wijndal kwam het afgelopen seizoen opnieuw amper in actie, maar Heitinga wil hem weer aan de praat krijgen. "Hij moet het wel laten zien in de voorbereiding! Tot nu toe geeft hij gas", vertelt de oefenmeester aan Voetbal International. "Ik heb met hem gezeten en hem het voorbeeld van Milos Kerkez gegeven. Die vervangt hem bij AZ, die gaat naar Bournemouth en nu zelfs naar Liverpool. Hij moet het laten zien, net als de rest."

Heitinga vertrok juist deze zomer bij Liverpool, waar hij het afgelopen seizoen assistent was van succestrainer Arne Slot. "Ik heb natuurlijk wel met een schuin oog meegekeken naar Arne, hoe hij persconferenties deed", blikt de oud-verdediger terug. "Ik denk dat Arne daar een mooi voorbeeld in is, hij is daar ijzersterk in. Maar wat je ook verder brengt, dat zien jullie natuurlijk niet, maar Arne maakte mij verantwoordelijk voor de analyse van de komende tegenstanders."