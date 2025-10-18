AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Heitinga wil versterking: "Iemand van Champions League-niveau"

Gijs Kila
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax-trainer John Heitinga wil zijn technische staf graag versterken met een tweede inspanningsfysioloog. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met AZ benadrukte hij het belang van de functie, maar gaf hij ook aan dat het vinden van de juiste persoon tijd kost.

"Het zou het beste zijn als we nu een inspanningsfysioloog vinden, ja. Maar je wilt uiteindelijk de beste hebben", aldus Heitinga. "Het is gewoon een hele belangrijke positie. We hebben er eentje, maar er moet er nog eentje bij."

Ajax heeft al met meerdere kandidaten gesproken, maar de ideale aanvulling vinden blijkt geen eenvoudige opgave. "We hebben met mensen gesproken, maar uit die gesprekken wil je de beste aanstellen, maar dat lukt niet altijd. Sommige zijn niet haalbaar of willen zelf niet de stap maken. Je kan wel iemand halen, maar het belangrijkste is uiteindelijk dat er iemand binnenkomt van Champions League-niveau", legde de hoofdtrainer uit.

Eerder deze maand voegde Fred Grim zich als extra assistent al bij de staf. Heitinga ziet ruimte voor verdere uitbreiding: "Veel teams hebben een grotere staf, dus ik hoop dat er snel eentje toegevoegd wordt."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
