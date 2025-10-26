Heitinga woest op ESPN: "Sta hier alleen wegens verplichtingen"

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Vlak voor FC Twente - Ajax nam John Heitinga op felle wijze afstand van het eerdere ESPN-artikel over de situatie bij de club. De trainer van de Amsterdammers noemde de berichten 'onwaarheden' en oogde daarbij zichtbaar gefrustreerd.

"Ik neem aan dat je wel begrijpt dat ik hier alleen sta vanwege contractuele verplichtingen met ESPN", begint Heitinga tegenover in een interview met de sportzender. "Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zoveel onwaarheden in staan. Dat vinden wij, en ik, kwalijk."

Het ESPN-artikel van afgelopen vrijdag schetste aan de hand van 22 bronnen de situatie bij Ajax, met onder meer problemen rond Kenneth Taylor, Oscar Gloukh en coaching van niet-Nederlandssprekende spelers.

"Die onwaarheden creëren zoveel chaos. Als ik met spelers moet gaan zitten die naar mij toekomen en zeggen: dit is helemaal niet gezegd... Het is een onnodige situatie die gecreëerd wordt door een artikel wat, werkelijk waar, grotendeels nergens op slaat", aldus de Ajax-trainer.

