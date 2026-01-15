Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Heitinga wordt verwelkomd in Engeland: "Een geweldige aanwinst"

Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga is aangesteld als assistent-trainer van Thomas Frank bij Tottenham Hotspur. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. Het is zijn eerste functie sinds zijn ontslag bij Ajax begin november, waar hij na vijftien wedstrijden moest vertrekken.

Heitinga keert daarmee terug in de rol van assistent, die hij eerder vervulde bij Liverpool en West Ham United. Tottenham staat veertiende in de Premier League en won slechts één van de laatste vijf competitiewedstrijden.

Franks is erg blij met de komst van Heitinga. "John is een geweldige aanwinst voor onze technische staf", vertelt hij op de clubkanalen. "Zijn kwaliteiten, persoonlijkheid en karakter zullen zowel op als buiten het veld van grote waarde zijn."

"Hij had een indrukwekkende spelerscarrière door heel Europa – waaronder vijf jaar in de Premier League – en bij het Nederlands elftal", vervolgt hij. "Als voormalig verdediger zal dat een van zijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn op het trainingsveld, en hij brengt uitstekende coachings- en managementervaring mee vanuit alle niveaus van het voetbal, wat ons enorm zal helpen richting de toekomst", aldus de oefenmeester.

Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
