Heitinga wordt verwelkomd in Engeland: "Een geweldige aanwinst"

John Heitinga is aangesteld als assistent-trainer van Thomas Frank bij Tottenham Hotspur. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. Het is zijn eerste functie sinds zijn ontslag bij Ajax begin november, waar hij na vijftien wedstrijden moest vertrekken.

Heitinga keert daarmee terug in de rol van assistent, die hij eerder vervulde bij Liverpool en West Ham United. Tottenham staat veertiende in de Premier League en won slechts één van de laatste vijf competitiewedstrijden.

Franks is erg blij met de komst van Heitinga. "John is een geweldige aanwinst voor onze technische staf", vertelt hij op de clubkanalen. "Zijn kwaliteiten, persoonlijkheid en karakter zullen zowel op als buiten het veld van grote waarde zijn."

"Hij had een indrukwekkende spelerscarrière door heel Europa – waaronder vijf jaar in de Premier League – en bij het Nederlands elftal", vervolgt hij. "Als voormalig verdediger zal dat een van zijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn op het trainingsveld, en hij brengt uitstekende coachings- en managementervaring mee vanuit alle niveaus van het voetbal, wat ons enorm zal helpen richting de toekomst", aldus de oefenmeester.