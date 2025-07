Heitinga zet speler op scherp: "Niet voor niets naar Ajax gehaald"

John Heitinga maakt tijdens de voorbereiding veel gebruik van Owen Wijndal, met wie hij aan het begin van de voorbereiding een goed gesprek had. De kans lijkt steeds groter dat hij, ook omdat er serieuze interesse is voor Jorrel Hato, de eerste keuze wordt als linksback.

"Ik heb met Owen gezeten en hem het voorbeeld van Milos Kerkez gegeven", vertelt Heitinga aan Voetbal International. "Die vervangt hem bij AZ, die gaat naar Bournemouth en nu zelfs naar Liverpool. Dus: 'Wat wil jij? Wat ambieer je nog? Je krijgt de voorbereiding in ieder geval. Daarna gaat het moment komen dat wij de beslissing gaan nemen.' Hij moet het laten zien, net als iedereen."

Heitinga hoopt dat de vleugelverdediger zijn niveau van AZ nu ook eindelijk in Amsterdam kan aantikken. "We hebben allemaal gezien hoe hij kan spelen bij AZ. Toen was het in de combinatie met Oussama Idrissi. Owen is niet voor niets naar Ajax gehaald. Ik hoop dat het eruit komt", aldus de trainer.