Heitinga ziet aanknopingspunten: "Het is absoluut geen lijdensweg"

John Heitinga ziet ondanks het stroeve seizoensverloop nog genoeg aanknopingspunten bij Ajax. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen liet hij dat blijken.

Mike Verweij vroeg zich af of het trainingsschap van Ajax inmiddels een lijdensweg is. "Nee, ik zie genoeg aanknopingspunten, dus het is absoluut geen lijdensweg", begint Heitinga. "Ik heb een strijdlustig elftal gezien met spelers die keihard voor elkaar werken. Het was niet groots vandaag. Maar deze wedstrijd hadden we gewoon over de streep moeten trekken."

Toch vallen er na een hele voorbereiding en elf speelrondes ogenschijnlijk weinig automatismen te zien bij Ajax. "Ik zie wel bepaalde vastigheden terugkomen", beweert Heitinga. "Dat is iets waar we elke dag aan werken. En je ziet dat we op zoek zijn naar een vaste samenstelling."

"Ten opzichte van de goede tweede helft tegen FC Twente was de enige wijziging dat Ko Itakura nu Josip Sutalo verving. Momenten is het matig en momenten is het goed. We moeten zorgen dat het vaker goed is. Daarom is het jammer dat we nu niet de tweede overwinning op rij boekten", aldus de oud-speler van onder anderen Ajax en Everton.