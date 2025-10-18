AD Voetbalpodcast
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

Heitinga ziet Ajax-talent excelleren: "Hij kan eigenlijk alles"

Sara
bron: ESPN
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Sean Steur speelde zich vrijdagavond in de kijker van John Heitinga. Het talent van Ajax maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. De 17-jarige middenvelder speelde een uitstekende wedstrijd.

"Hij werd licht aangeraakt, ja. Ik accepteer hem zo", lacht Steur na afloop van het gelijkspel tegen Jong PSV (2-2) voor de camera’s van ESPN. Na meerdere doelpogingen was het in de slotminuten alsnog raak voor het Ajax-talent. "Mooi dat hij erin gaat. Ik had ‘m nodig, mijn eerste doelpunt. Die had ik veel eerder moeten maken als ik eerlijk ben."

"Een mooi moment. Ik heb voor mijn gevoel best wel een paar kansen gehad om hem eerder te maken. Daar ben ik heel kritisch op als ik eerlijk ben. Mooi dat ik van de nul af ben. Dat moet ook, want als je in de top wil spelen moet je goals maken als middenvelder", aldus de middenvelder. 

"De topmiddenvelders in de echte wereldtop maken ook doelpunten", legt Steur uit. "Dat zijn mijn idolen, dus goals maken is als middenvelder belangrijk. Mijn grote voorbeeld is Pedri bij Barcelona. Hij kan eigenlijk alles."

"Hij maakt er zes of zeven in een seizoen, dat vind ik best wel stabiel. Maar ook alles wat hij daarbuiten doet, is buitencategorie", besluit Steur. Heitinga zag het op De Toekomst allemaal voor zijn neus gebeuren, net als technisch directeur Alex Kroes.

Ajax Jong Ajax Ajax talenten Sean Steur
