Heitinga ziet blessureval terugkeren: "Wil hem bij de groep hebben"

John Heitinga denkt bij het duel van woensdag in de Champions League al na over het feit dat Ajax in het weekend tegenover FC Twente staat. Dat geeft de trainer aan op de persconferentie voor het duel met de Engelsen.

Ondanks het belang van het duel met de Engelsen, denkt Heitinga verder. "Iedereen wil Champions League spelen", benadrukt Heitinga. "Je kijkt morgen wel naar hoe de wedstrijd verloopt, alleen in het achterhoofd ben je ook al bezig met FC Twente, absoluut."

"Er zijn een aantal jongens die geen drie wedstrijden in een week kunnen spelen", zegt Heitinga. "We hebben Owen Wijndal nu ook meegenomen en hij is terug op het trainingsveld en traint gedeeltelijk mee. Wij zullen hier op de donderdag na de wedstrijd trainen, dus ik wil hem bij de groep hebben. Hopelijk is hij ook een jongen die kan aansluiten richting FC Twente."