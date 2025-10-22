Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Heitinga ziet blessureval terugkeren: "Wil hem bij de groep hebben"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga denkt bij het duel van woensdag in de Champions League al na over het feit dat Ajax in het weekend tegenover FC Twente staat. Dat geeft de trainer aan op de persconferentie voor het duel met de Engelsen.

Ondanks het belang van het duel met de Engelsen, denkt Heitinga verder. "Iedereen wil Champions League spelen", benadrukt Heitinga. "Je kijkt morgen wel naar hoe de wedstrijd verloopt, alleen in het achterhoofd ben je ook al bezig met FC Twente, absoluut."

"Er zijn een aantal jongens die geen drie wedstrijden in een week kunnen spelen", zegt Heitinga. "We hebben Owen Wijndal nu ook meegenomen en hij is terug op het trainingsveld en traint gedeeltelijk mee. Wij zullen hier op de donderdag na de wedstrijd trainen, dus ik wil hem bij de groep hebben. Hopelijk is hij ook een jongen die kan aansluiten richting FC Twente."

Noa Lang kwam als invaller in het veld bij Napoli tegen PSV

Zorgen om Noa Lang na 'oliedom' interview: "Ik schrik ervan"

0
Ahmetcan Kaplan

Kaplan ontwikkelt zich bij NEC: "Dat laatste is in mijn voordeel"

0
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
