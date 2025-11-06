Heitinga ziet gemis in bij Ajax: "Die hadden we moeten halen"

John Heitinga kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen transferzomer van Ajax. De trainer voelde zich destijds niet in de positie om harde eisen te stellen aan de technische leiding. Volgens hem kon de club pas geld uitgeven als Brian Brobbey verkocht werd. Met de kennis van nu erkent hij dat Ajax absoluut een nieuwe controleur had moeten aantrekken als opvolger van Jordan Henderson.

Heitinga benadrukt regelmatig dat de club in financieel zwaar weer verkeerde, maar desondanks werd er wel degelijk geïnvesteerd. Ajax gaf bijna vijftig miljoen euro uit aan spelers als Oscar Gloukh, Raúl Moro, Ko Itakura en Kasper Dolberg. Daarmee was technisch directeur Alex Kroes niet bijzonder zuinig.

"Ik heb een aantal keer aangegeven: als we zeker weten dat Brian Brobbey weggaat, kunnen we het geld dan niet al uitgeven?", vertelt Heitinga in gesprek met Voetbal International over de transferperiode. "Als ik dan hoor dat dat niet kan, dan kan ik wel dingen gaan eisen, maar het belangrijkste is en was dat de club financieel gezond zou worden. Dat is het, en dan voel je op momenten als vanavond de pijn ervan."

Het gebrek aan versterking op het middenveld had volgens Heitinga niet direct met de financiën te maken. De club besloot de beschikbare middelen anders te besteden. "Ik denk inderdaad dat de zes-positie een gewenste positie is geweest", zegt hij na afloop van Ajax - Galatasaray. "Je gaat ook kijken naar de opties die er zijn. We zijn ervoor met een aantal spelers in gesprek geweest, maar die konden niet om welke reden dan ook. Een buitenspeler was ook een gewenste positie om binnen te halen."