Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Heitinga ziet probleem: "Daar moeten we kritisch naar kijken"

Max
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een probleem op de linksachter-positie. Nu Owen Wijndal geblesseerd is, is het puzzelen voor John Heitinga. 

Ajax verloor afgelopen zomer de beste verdediger Jorrel Hato, maar voor de linksbenige verdediger, die onder Francesco Farioli linksachter speelde, werd geen vervanger aangetrokken. "Je hebt daar Owen en er kunnen daar een aantal jongens spelen", vertelt Heitinga zaterdag op de persconferentie na de nederlaag tegen AZ. 

Heitinga hoopte op een opleving van Wijndal, die vorig seizoen amper in actie kwam, maar inmiddels is de linksback geblesseerd. Heitina probeerde het met Jorthy Mokio en Lucas Rosa, maar beiden maakten nog geen goede indruk. "Als Owen wegvalt is dat continu puzzelen", beseft de hoofdtrainer. "Dat is iets waar we richting de transferwindow kritisch naar moeten kijken."

John Heitinga
