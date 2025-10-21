'Heitinga zit in tweestrijd': "Hij staat nu voor een dilemma"

Het rommelt opnieuw in Amsterdam. John Heitinga slaagt er maar niet in om zijn team op de rails te krijgen en met zware duels tegen Chelsea en FC Twente in het vooruitzicht stijgt de druk in de hoofdstad.

Ajax staat er niet florissant voor, maar volgens clubwatcher Johan Inan van Algemeen Dagblad kan een acceptabel resultaat tegen Chelsea al veel lucht geven. "Met een aardig optreden (lees: kleine nederlaag) tegen Chelsea kan Ajax niet alleen de onrust enigszins temperen, maar ook voorkomen dat het als aangeschoten wild het Eredivisieweekend tegemoet treedt", stelt Inan, doelend op FC Twente.

Na het Europese treffen wacht namelijk een cruciale wedstrijd tegen FC Twente. De Tukkers zijn in vorm sinds de aanstelling van een nieuwe trainer en verzamelden tien punten uit de laatste vier duels. Bovendien heeft Twente geen Europese verplichtingen, wat het extra gevaarlijk maakt voor de Amsterdammers. Inan benadrukt het belang van dat duel: "Dat duel is veel belangrijker voor Ajax, omdat het zich een plek bij de eerste twee ten doel heeft gesteld en rivalen Feyenoord en PSV later op de zondag spelen."

Heitinga bevindt zich ondertussen in een lastig parket. De verwachtingen tegen Chelsea zijn laag, maar dat biedt ruimte om de schade te beperken. "Tegen Chelsea is, gezien de lage verwachtingen van de directie, dan ook alles geoorloofd voor Heitinga om een slachtpartij te vermijden," aldus Inan.

Toch is het geen eenvoudige puzzel voor de trainer. Hoewel hij recent enkele spelers zag terugkeren uit de lappenmand, zorgt dat nu juist voor een lastige keuze. "Heitinga wil niets liever, maar loopt daarbij ook tegen de nodige beperkingen aan. Gevraagd naar aanknopingspunten, keek hij ook naar de ziekenboeg. Hij kreeg de nodige spelers terug de voorbije weken, maar staat nu voor een dilemma: als hij in zijn sterkste formatie begint tegen Chelsea, kan hij tegen FC Twente hoogstwaarschijnlijk niet op oorlogssterkte beginnen."