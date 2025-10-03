Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
'Heitinga zit op de schopstoel: "Was een wonderlijke aanstelling"

Arthur
bron: AD Voetbalpodcast
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga lijkt zijn krediet bij Ajax in rap tempo kwijt te raken. Volgens journalist Sjoerd Mossou staat de trainer al stevig onder druk en zou de interlandperiode weleens het einde van zijn dienstverband in Amsterdam kunnen betekenen.

In de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad werd de aankomende wedstrijd tegen Sparta Rotterdam al bestempeld als "de wedstrijd onder hoogspanning". Mossou: "Iedereen kijkt naar Heitinga en het is tegen een voormalig Ajax-trainer die niet heel succesvol was", doelend op Sparta-coach Maurice Steijn. "Dat maakt het wel extra pikant."

De analist benadrukt dat de huidige situatie geen verrassing is. "Het is niet zo dat we op voorhand naïef waren. Het was een wonderlijke aanstelling, op basis van wat we in het recente verleden van hem gezien hadden", aldus Mossou. "Het was een opportunistische aanstelling, want ze hadden zogenaamd Ajax-DNA nodig en hij had met Slot gewerkt."

Volgens Mossou heeft Heitinga simpelweg niet de ervaring om een club in crisis te leiden. "Het wordt een heel moeilijk verhaal, want het is een hele moeilijke klus en als je dat overlaat aan een niet zo ervaren trainer... Dan loop je het risico dat je staat waar je staat."

Daarmee houdt hij serieus rekening met een naderend ontslag. "Interlandperiodes worden vaak gebruikt om afscheid te nemen van trainers, omdat je langer de tijd hebt om een vervanger te zoeken. Als ik Heitinga zou zijn, zou ik daar met grote vrezen naar vooruitkijken."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
