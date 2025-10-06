Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
'Heitinga zit op dood spoor': "Dit gaat niet meer goed komen"

Arthur
bron: Voetbal International
John Heitinga baalt
John Heitinga baalt Foto: © BSR Agency

John Heitinga worstelt met het overzicht bij Ajax en heeft volgens Lentin Goodijk van Voetbal International meer steun nodig om de club weer op de rit te krijgen. Afgelopen weekend speelde Ajax met 3-3 gelijk tegen Sparta, een wedstrijd die als cruciaal werd gezien voor Heitinga. Het punt in Rotterdam betekent dat hij voorlopig aanblijft als hoofdcoach.

"Dit gaat niet meer goed komen door Heitinga alleen meer tijd te geven", zegt Goodijk. "Zo kan het niet verder." De confrontatie met Sparta werd dan ook gezien als een belangrijke test voor de toekomst van de trainer. "Dan kom je 3-1 achter en kom je terug tot 3-3. Moet je dan nu een andere beslissing nemen?", vraagt de journalist zich af.

Goodijk benadrukt dat er veel misgaat bij Ajax en dat de club zich hiervan bewust is. "Er zijn de afgelopen weken intern veel gesprekken geweest over hoe ze dit gaan omdraaien. Dat gaat tijdens de interlandperiode verder. Je moet uitgebreid gaan praten met spelers en de spelersraad. Er moet veel meer ontwikkeling in het elftal komen", zo stelt Goodijk.

