Heitinga: "Zo wil ik gaan spelen en dat past heel erg bij Ajax"

"Toen ik twee jaar geleden vertrok bij Ajax, was niet de vraag: kom ik ooit terug? Nee, de vraag was: wanneer kom ik terug? Ik had alleen niet verwacht dat het zo snel zou gaan", begint hij tegenover NU.nl.

Het doel is duidelijk: kampioen worden. Iets wat Heitinga als speler van Ajax al bereikte in 2002 en 2004. Nu wil hij dat kunststukje als trainer herhalen. "En willen is iets anders dan moeten", benadrukt hij. Een plek bij de eerste twee, en daarmee directe plaatsing voor de Champions League, zou voor de clubleiding in zijn eerste seizoen al als geslaagd worden beschouwd.

Onder voorganger Francesco Farioli was Ajax afgelopen seizoen al dicht bij het kampioenschap. Heitinga spreekt met veel waardering over het werk dat de Italiaan heeft geleverd. "Er stond een hecht team. Ik vond het mooi om die saamhorigheid te zien", vertelt hij. Verder wil Heitinga niet te veel ingaan op zijn voorganger. Wel laat hij weten minder te zullen rouleren dan Farioli. Daarnaast belooft hij dat het spel van Ajax weer aanvallender zal worden.

"Het wordt gecontroleerd aanvallen. Hoog druk zetten, veel kansen creëren en zo goals maken. Zo wil ik gaan spelen en dat past heel erg bij Ajax. En het is aan jullie, de journalisten, om te beoordelen of dat lukt. Ik heb er zin in", aldus de oefenmeester.