Heitinga zoekt specifieke versterking: "We zijn aan het kijken"

"Het is nu fijn dat de internationals terug zijn. De grote vraag is vooral: wat gaat er nog en wat komt er? We kunnen met tevredenheid terugkijken op de laatste weken. Vooral de vooruitgang die je ziet", begint Heitinga tegenover ESPN. "Op het begin is het vooral kennismaken met de speelwijze en de spelers. De meeste spelers kende ik, maar een aantal nog niet. Je wil vooral onze manier van spelen en drukzetten implementeren."

"Je kijkt altijd naar een bepaalde balans in je ploeg. Een mooi voorbeeld is het middenveld dat we vorig seizoen bij Liverpool hadden. Dat was altijd in balans. We hadden een goede zes, een lopende speler en een speler met creativiteit. Wij zijn bij Ajax op zoek naar de juiste samenstelling en dat is soms nog een puzzel", vervolgt de oefenmeester.

"Ik ben veel aan het schaken met de inspanningsfysioloog. Jorrel Hato en Kenneth Taylor zullen maximaal 45 minuten spelen zaterdag. Elke keer als jongens later binnenstromen, dan missen ze de weken daarvoor. De jongens hebben niet zo lang om zich klaar te maken voor de competitie", vertelt de trainer van de Amsterdammers.

Heitinga gaat verder: "De jongens hebben niet zo lang om zich klaar te maken voor de competitie. Het allerbelangrijkste, met het programma dat er aankomt en de wedstrijden die we gaan spelen, dat ze beschikbaar zijn. Zeker als we straks in september Champions League gaan spelen. Er wordt veel gevraagd van de spelers, maar ook van de totale staf."

"Meerdere spelers nemen die leiderschapsrol op zich. Maar we zijn bezig met Alex Kroes en Marijn Beuker om een puzzelstukje te vinden. We zijn aan het kijken wat er eventueel gaat gebeuren en waar we onze selectie van een kwaliteitsinjectie willen voorzien. We zijn nog op zoek naar een stukje leiderschap in dit team, naar een aantal posities. Maar daar ga ik het nu niet over hebben", aldus de trainer, die donderdagavond met Ajax op de Como Cup een belangrijke test wacht.