'Hele zorgelijke situatie' bij Ajax: "Zijn er zich van bewust"

Ajax maakte vorige week bekend een verlies van 9,8 miljoen euro te hebben geleden over het afgelopen boekjaar. "Dat is geen verrassing, want dat zat eraan te komen", begint Stekelenburg zijn verhaal in Studio Voetbal. "Ze hebben er ook wel voor gewaarschuwd. Het is wel een hele zorgelijke situatie bij Ajax. Het is niet zo, en dat wordt ook wel eens gesuggereerd, dat ze op de afgrond afstevenen. Zo erg is het niet, want Ajax heeft wel wat spek op de botten."

"Ze zijn zich er intern ook wel van bewust dat het zorgelijk is. Dus er moet gekort gaan worden op heel veel vlakken, zoals spelerssalarissen", gaat de verslaggever verder. Volgens hem is de begroting bij Ajax risicovol ingericht. "Eigenlijk op Champions League-niveau. De salarissen zijn van Champions League-niveau, een aantal aankopen zijn dat ook geweest. Als je dat niet haalt dan mis je de miljoenen die we allemaal wel weten, de startpremie van ruim veertig miljoen euro."

Stekelenburg ziet ook nog een ander nadeel: "Maar wat er ook gebeurt is dat de transfers zakken in waarde, want je hebt een veel minder mooie etalage om je spelers in te zetten. Dus dat werkt overal door. Ajax heeft nu voor het tweede seizoen op rij de Champions League gemis." De verslaggever weet dat de financiën van Ajax er nog slechter uit hadden kunnen zien. "In deze cijfers zit nog de verkoop van Kudus, Alvarez en Timber en dan kom je dus op een tekort van tien miljoen uit. In het volgende boekjaar zit ook geen Champions League, want dat spelen ze nu niet."

"Zeg maar wat je dan moet verkopen om onder de twintig, dertig of veertig miljoen verlies te blijven. Dat wordt echt een uitdaging", denkt Stekelenburg.