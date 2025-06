'Hele zware reden' houdt Quincy Promes voorlopig achter de tralies

Bijna twee weken geleden diende Promes een verzoek in om zijn hoger beroep buiten detentie te mogen afwachten. Dat verzoek werd afgewezen, waarna hij kort daarna werd gearresteerd in Dubai. Afgelopen vrijdag volgde zijn uitlevering aan Nederland, waar hij direct werd vastgezet. Zijn advocaat blijft zich echter inspannen voor een alternatieve uitkomst. "We gaan zeker proberen dat Quincy Promes weer op vrije voeten komt, zodat hij misschien zijn carrière weer kan voortzetten", zegt Polat tegenover RTL Boulevard. "Hij is in ieder geval blij om weer in Nederland te zijn."

De voormalig speler van onder meer Ajax zit momenteel in voorlopige hechtenis, ondanks zijn wens dat het zover niet zou komen. Op 8 juli vindt de zitting plaats bij het gerechtshof in Amsterdam waarin het voorarrest van Promes besproken wordt. Tot die datum blijft hij in ieder geval vastzitten.

Advocate Clarice Stenger verwacht echter dat de rechter hem ook daarna in hechtenis zal houden. "Het gerechtshof ziet mogelijk vluchtgevaar bij Promes", verklaart zij bij RTL Boulevard. "Hij is veroordeeld voor twee zware feiten, en daarnaast is hij altijd uit handen van justitie gebleven. De veroordeling voor 7,5 jaar is echt een hele zware reden om hem in hechtenis te houden."

Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden zou Promes alsnog zijn hoger beroep in vrijheid mogen afwachten. "Ik bedenk maar wat: bijvoorbeeld een contract bij een club. Dan kan er gezegd worden dat zijn persoonlijk belang zwaarder weegt dan hem vast te zetten", aldus Stenger. Toch schat zij de kans daarop klein. "Het is wel erg uitzonderlijk dat je het hoger beroep bij zo’n lange gevangenisstraf in vrijheid mag afwachten."