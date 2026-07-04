Hélène Hendriks bespreekt oud-Ajacied: "Daar is het niet top"

"Mijn eerste gedachte gaat uit naar Arne Slot", vertelt Hendriks in een interview met Sportnieuws.nl. "Dat is meer omdat hij heeft laten zien wat hij kan. Hij kan waanzinnig goed met de pers omgaan en heeft een zeer sterk analytisch vermogen. Tactisch is hij zeer sterk."

Vervolgens gaat de presentatrice in op andere namen die gelinkt worden aan Oranje. "En Peter Bosz zit gewoon bij PSV. Dat zou ik heel raar vinden als hij daar ineens weggaat. Pep Guardiola? Ja, dat is een topcoach, maar ik denk dat wij in Nederland genoeg topcoaches hebben rondlopen die deze functie aankunnen. Dan zou ik daar eerder voor kiezen dan voor een buitenlander."