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Ajax historie & oud-spelers

Hélène Hendriks bespreekt oud-Ajacied: "Daar is het niet top"

Stefan
Hélène Hendriks
Hélène Hendriks Foto: © Pro Shots

Ook Hélène Hendriks heeft zich uitgelaten over wie Ronald Koeman moet vervangen als bondscoach van Oranje. De presentatrice denkt dat voormalig Ajacied Michael Reiziger één van de mogelijke kandidaten is.

"Mijn eerste gedachte gaat uit naar Arne Slot", vertelt Hendriks in een interview met Sportnieuws.nl. "Dat is meer omdat hij heeft laten zien wat hij kan. Hij kan waanzinnig goed met de pers omgaan en heeft een zeer sterk analytisch vermogen. Tactisch is hij zeer sterk."

Vervolgens gaat de presentatrice in op andere namen die gelinkt worden aan Oranje. "En Peter Bosz zit gewoon bij PSV. Dat zou ik heel raar vinden als hij daar ineens weggaat. Pep Guardiola? Ja, dat is een topcoach, maar ik denk dat wij in Nederland genoeg topcoaches hebben rondlopen die deze functie aankunnen. Dan zou ik daar eerder voor kiezen dan voor een buitenlander."

Ook denkt Hendriks dat de KNB een interne optie zal overwegen. Michael Reiziger is momenteel de bondscoach van Jong Oranje en hij wordt genoemd als mogelijke optie. "Ik denk dat Michael Reiziger (bondscoach van Jong Oranje, red.) ook kandidaat is. Ik kan niet beoordelen of hij geschikt is, maar bij Jong Oranje is het niet top", aldus Hendriks.

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