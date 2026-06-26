Hélène Hendriks deelt fantasie over Ajax-icoon: "Beschuitje mee eten"

Tijdens het WK voetbal volgen miljoenen mensen wereldwijd de wedstrijden op de voet. Onder die kijkers bevinden zich niet alleen mannen, maar ook veel vrouwen die genieten van het toernooi. Uit recent onderzoek blijkt echter dat sommige vrouwelijke supporters zich niet uitsluitend op het spel concentreren. In de podcast van Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle leidde dat gegeven tot een pikante discussie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen

Merel Ek haalt in HNM De Podcast een enquête van EasyToys aan. "EasyToys heeft een enquête gedaan en daaruit bleek dat best wel veel vrouwen fantasiëen hebben over de spelers", vertelt ze. Voor het onderzoek werden ongeveer 2.500 deelnemers ondervraagd over zowel het WK als hun liefdes- en seksleven. Een van de vragen ging over fantasieën rondom voetballers. Daarbij bleek een Nederlandse international bijzonder populair. "Tien procent zou een beschuitje willen eten met Memphis Depay", zegt Ek. Hélène Hendriks reageert direct met een knipoog: "Willen ze even brullen met de leeuw op zijn rug?".

Volgens de onderzoeksresultaten scoorde Depay zelfs hoger dan enkele wereldsterren uit het voetbal. "Ik vond dat opvallend", merkt Ek op, doelend op het feit dat hij vaker werd genoemd dan Cristiano Ronaldo. Hendriks probeert vervolgens een verklaring te geven voor de uitkomsten. "Die mannen zijn veel in beeld en alles wat je aandacht geeft groeit", zegt ze. Vervolgens licht ze haar gedachte verder toe: "Als dingen veel in beeld zijn, zit het ook in je gedachten. Dat is blijkbaar ook de reden waarom die slaapkamerfantasieën een beetje op hol slaan tijdens het WK."