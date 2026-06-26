Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hélène Hendriks deelt fantasie over Ajax-icoon: "Beschuitje mee eten"

Arthur
bron: HNM De Podcast
Hélène Hendriks
Hélène Hendriks Foto: © Pro Shots

Tijdens het WK voetbal volgen miljoenen mensen wereldwijd de wedstrijden op de voet. Onder die kijkers bevinden zich niet alleen mannen, maar ook veel vrouwen die genieten van het toernooi. Uit recent onderzoek blijkt echter dat sommige vrouwelijke supporters zich niet uitsluitend op het spel concentreren. In de podcast van Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle leidde dat gegeven tot een pikante discussie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Merel Ek haalt in HNM De Podcast een enquête van EasyToys aan. "EasyToys heeft een enquête gedaan en daaruit bleek dat best wel veel vrouwen fantasiëen hebben over de spelers", vertelt ze. Voor het onderzoek werden ongeveer 2.500 deelnemers ondervraagd over zowel het WK als hun liefdes- en seksleven.

Een van de vragen ging over fantasieën rondom voetballers. Daarbij bleek een Nederlandse international bijzonder populair. "Tien procent zou een beschuitje willen eten met Memphis Depay", zegt Ek. Hélène Hendriks reageert direct met een knipoog: "Willen ze even brullen met de leeuw op zijn rug?".

Volgens de onderzoeksresultaten scoorde Depay zelfs hoger dan enkele wereldsterren uit het voetbal. "Ik vond dat opvallend", merkt Ek op, doelend op het feit dat hij vaker werd genoemd dan Cristiano Ronaldo.

Hendriks probeert vervolgens een verklaring te geven voor de uitkomsten. "Die mannen zijn veel in beeld en alles wat je aandacht geeft groeit", zegt ze. Vervolgens licht ze haar gedachte verder toe: "Als dingen veel in beeld zijn, zit het ook in je gedachten. Dat is blijkbaar ook de reden waarom die slaapkamerfantasieën een beetje op hol slaan tijdens het WK."

Zelf herkent Hendriks zich overigens niet in die bevindingen. "Ik heb daar geen last van, kan ik eerlijk bekennen", zegt ze. Ek wijst haar er vervolgens op dat ook voormalige voetballers in het onderzoek zijn meegenomen. "Heb jij dat nooit bij Wesley (Sneijder, red.) als je aan tafel met hem zit", vraagt ze lachend. Hendriks antwoordt: "Ik denk dat het heel gezellig is om een beschuitje met hem te eten, want dan kun je met hem lachen." Ek vult aan: "Robin van Persie, Ruud Gullit, Arjen Robben en Marco van Basten worden ook veel genoemd."

Niet alleen vrouwen kregen vragen over hun fantasieën. Ook mannen werd gevraagd naar hun gedachten tijdens wedstrijden van het Nederlands vrouwenelftal. Daarbij viel Hendriks iets op. "Op één staat Lieke Martens, hoewel ze al gestopt is en al een kindje heeft. Toen zag ik ook staan dat er mannen denken aan slaapkamerfantasieën met Danielle van de Donk en Vivianne Miedema. Toen dacht ik: huh, zij zijn allebei met een vrouw", zegt ze verbaasd. Ek probeert daarop een mogelijke verklaring te geven en reageert met een glimlach: "Dat is misschien de ultieme fantasie."

Gerelateerd:
René van der Gijp en Wim Kieft

Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Hélène Hendriks deelt fantasie over Ajax-icoon: "Beschuitje mee eten"

Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"

'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'

'Ajax en Caio Henrique heel dichtbij een persoonlijk akkoord'

'Brian Brobbey in serieuze belangstelling van drie topclubs'

Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman wijzigt zijn achterhoede

Afellay ziet kansen voor Nederlands Elftal: "Dan word je geslacht"

Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws