2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Hélène Hendriks deelt pikante foto: "Namens alle trouwe kijkers"

Bjorn
bron: HNM De Podcast
Hélène Hendriks in de Johan Cruijff ArenA
Hélène Hendriks in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Hélène Hendriks heeft in de nieuwste aflevering van HNM De Podcast voor geschokte reacties bij Noa Vahle en Merel Ek gezorgd. De 45-jarige Hendriks toonde in de slotminuten van de podcast een dickpic die ze recent ontving van een kijker.

Aan het einde van de uitzending hadden de drie het over de smerige privéberichten die ze regelmatig ontvangen. Ek leest een bericht voor over Vahle, van ene Maarten. "Het is echt vies, maar het is wel een compliment", zegt Ek, waarna ze het bericht voorleest: "Potverdorie, die Noa wil je toch helemaal uit elkaar trekken. Ik denk, als zij naakt bovenop mij komt zitten, dat ik voor het komende jaar leeg ben."

Vahle kan haar oren niet geloven. "Jeetje, Maarten", roept de 26-jarige verslaggeefster uit. "Nou, dat moet je die jongen gunnen", grapt Hendriks, die vervolgens vertelt dat ze ook vaak vieze berichten krijgt. De Brabantse zegt dat ze dan vaak een beetje 'doorzoekt', zodat ze kan zien wie de persoon achter het bericht is. "Dan zie je wie het is, waar ze werken..."

Hendriks vraagt vervolgens aan Vahle en Ek of ze de laatste dickpic willen zien die zij ontving. "Wil ik dat zien? Ik denk niet dat ik dat wil zien", reageert Ek, maar Hendriks leest het bericht al voor. "Mailtje van afgelopen zondag: Beste Hélène, namens alle trouwe kijkers van je programma's een dikke en harde van 24 centimeter!"

Ze draait vervolgens haar telefoon richting Vahle en Ek. Zij wenden gelijk hun blik af. "Oh nee!", zegt Ek. "24, Merel, deze is toch niet lelijk?", vraagt Hendriks. Ek: "Nou, als hij er zo uitziet, dan maakt het niet uit hoeveel centimeter erop zit."

