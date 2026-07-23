Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"

Hélène Hendriks roept op om een punt te zetten achter de discussie over scheidsrechter Danny Makkelie. Naar aanleiding van het statement van de KNVB deed de presentatrice zelf onderzoek naar de aantijgingen, maar zegt geen reden te hebben om aan de verklaring van de voetbalbond te twijfelen. Ook sportpresentator Koert Westerman erkent dat hij de geruchten heeft gehoord, maar sluit zich aan bij de oproep om het onderwerp voortaan te laten rusten.

De presentatrice vertelt dat zij zelf contact heeft gezocht met meerdere betrokkenen om de situatie beter te begrijpen. Op basis daarvan ziet zij geen aanleiding om de verklaring van de KNVB in twijfel te trekken. "Ik heb best wel wat mensen gebeld hierover en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat wat de KNVB zegt niet klopt. Wat dat betreft, we hebben het er steeds over, maar zullen we er gewoon over ophouden. Het lijkt mij voor de familie vreselijk en verschrikkelijk", waarmee ze de voetbalwereld oproept er een punt achter te zetten."

Ook Koert Westerman reageert aan tafel op de discussie. Hij zegt dat hij de eerdere verhalen eveneens heeft gehoord, maar benadrukt dat het om hardnekkige geruchten ging. "Ik zou graag willen aantekenen dat wat Johan (Derksen, red.) en Valentijn (Driessen, red.) gehoord hadden van wat zij hun bronnen noemen, dat heb ik toen ook gehoord. Het zijn dus hardnekkige geruchten, die met name in de Achterhoek de ronde doen."