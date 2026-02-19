Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Hélène Hendriks eerlijk: "De voetbalwereld kan niet zonder hem"

Bjorn
bron: Shownieuws
Hélène Hendriks
Hélène Hendriks Foto: © BSR Agency

Hélène Hendriks heeft in gesprek met Shownieuws gereageerd op het nieuws dat Jan Joost van Gangelen weer wat dingen gaat doen voor ESPN. De presentatrice is blij met de naderende terugkeer van haar collega, die in april 2025 zijn werkzaamheden neerlegde vanwege gezondheidsredenen.

"We hopen Jan Joost met z'n allen heel snel terug te zien", reageert Hendriks voor de camera. "We missen hem ook echt. Hij is iemand die heel veel energie uitstraalt. Ik heb inmiddels even contact met hem gehad en hij gaat heel langzaam beginnen met opbouwen. Dat moet je ook doen in zo'n situatie."

"En dan hopen we gewoon dat hij zo snel mogelijk – je moet nooit haasten – maar wij als kijkers en ik als vriendin van hem hopen dat hij zo snel mogelijk weer helemaal de oude is en volop meedraait", vervolgt de presentatrice. "Want heel eerlijk gezegd: de voetbalwereld kan niet zonder Jan Joost. We zeggen altijd: we zijn niet belangrijker dan wie dan ook, dat geldt voor iedereen, maar zo'n energiek iemand die de Eredivisie-wedstrijden op beeld brengt, moet je er gewoon bij hebben."

Jan Joost van Gangelen
