Hélène Hendriks haalt uit naar oud-Ajacied: "Is lachwekkend!"

In de uitzending van Vandaag Inside vrijdagavond werd met veel afkeuring gereageerd op het bijzondere verzoek van oud-speler van Ajax Quincy Promes in de rechtbank. De voormalig Ajax-aanvaller, die momenteel vastzit vanwege zware strafzaken, wil zijn voorarrest laten opheffen om de feestdagen met zijn kinderen te kunnen doorbrengen. Dit stuitte op scherpe kritiek van de vaste tafelgasten van het programma.

Johan Derksen noemde het verzoek "het toppunt van zelfoverschatting". "Zo van: 'Ik ben Promes, ik heb wat foutjes gemaakt en ik wil met de kerstdagen bij de kinderen zijn en ik wil mijn carrière hervatten.' Die man heeft gewoon iemand neergestoken en een drugstransport gefinancierd. Dat zijn zware misdrijven! Dan blijf je gewoon binnen," aldus Derksen.

Ook Hélène Hendriks kon haar ongeloof niet verbergen. "Hij kan dat wel aanvragen, maar dan word je toch uitgelachen. Alleen het feit dat hij het aanvraagt is lachwekkend," zei Hendriks. Wilfred Genee voegde er cynisch aan toe: "Nee, maar een van de huurders in de panden die hij heeft betaalt niet goed. Dus daar wil hij even mee praten." Hendriks reageerde: "Dat begrijp ik."

René van der Gijp sprak eveneens zijn kritiek uit. "Te gek voor woorden dat hij dat aanvraagt. Moet je niet doen. Moet je als advocaat ook niet willen. Die had moeten zeggen: 'Dat moet je niet doen'." Promes zit inmiddels zes maanden in voorlopige hechtenis en heeft het gerechtshof in Amsterdam gevraagd om zijn vrijlating. Volgens de aanvaller staat niet zijn carrière, maar zijn gezin voorop. "Het gaat me niet eens meer om mijn voetbalcarrière. Het is enkel financieel om de kinderen te helpen," vertelde Promes aan De Telegraaf.

Zijn advocaat benadrukte in de rechtbank de schrijnende financiële situatie van Promes en wees ook op zijn fysieke gesteldheid. "Momenteel ben ik niet fit. Als ik vrijkom, is het eerste wat ik ga doen keihard werken om weer fit te worden," verklaarde de voetballer tijdens de zitting. De oud-Oranje-international werd in juni opgepakt in Dubai en later naar Nederland overgebracht. Daar werd hij eerder veroordeeld tot in totaal zevenenhalf jaar cel: zes jaar voor grootschalige cocaïnesmokkel en anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest.