Hélène Hendriks heeft nieuws over oud-Ajacied: "Hij gaat hard"

Theo Janssen zat in het verleden een aantal keer bij het Nederlands elftal. De oud-speler van FC Twente genoot niet echt bij Oranje en werd daar vaak 'een beetje cynisch' .

"Ik vond het helemaal niks", bevestigt Janssen bij De Oranjezomer. "De eerste keer dat ik inviel vond ik het nog wel leuk, toen heb ik een speldje gekregen. Zo'n haasje, helemaal prima. Die ligt beneden ergens in de kelder. Het was voor mij heel simpel. Als ik daar ben, ik speel niet."

"Ik ben gewoon een speler die een beetje de bank opvult en ik zit niet graag op een bank. Daarom ben ik ook blij dat ik hier aan tafel mocht zitten", lacht Janssen. Presentatrice Hélène Hendriks heeft daarna nog nieuws. "Hij gaat hard hoor, want hij gaat binnenkort ook zijn debuut maken bij Vandaag Inside", vertelt Hendriks. "Ik ben er ook benieuwd naar hoe dat gaat lopen."