'Hélène Hendriks hele zomer niet beschikbaar': "Zijn grote zorgen"

In Shownieuws sprak presentatrice Airen Mylene zondagavond haar zorgen uit: "Er zijn grote zorgen of we haar deze zomer nog op tv gaan zien." Ook Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker bevestigde de ernst van de situatie: "Het ziet er niet zomaar naar uit dat zij op tijd hersteld is om over vier weken het middelste stuk van het seizoen te doen."

Hendriks vertelde begin mei in Vandaag Inside over haar geplande operatie en maakte toen al duidelijk dat ze de start van het zomerseizoen zou missen. Inmiddels blijkt dat de ingreep zwaarder uitpakte dan verwacht. Johan Derksen gaf in zijn podcast Groeten uit Grolloo meer details: "Hélène is vrij ziek. De operatie is ontzettend tegengevallen en heeft veel langer geduurd dan gepland. Ze had een zenuwklem zitten in haar rug en is nu heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden."

Aanvankelijk was het plan dat Hendriks de eerste acht weken van De Oranjezomer zou presenteren, waarna Johnny de Mol het tijdelijk zou overnemen. Volgens bronnen rond Talpa is dat schema inmiddels volledig van tafel. De verwachting is dat De Mol het programma de gehele zomer zal presenteren.

Den Aantrekker vermoedt dat Hendriks dat met lede ogen aanziet: "Het is echt háár programma. Zij heeft het grootgemaakt. Hoewel haar gezondheid voorop staat, verwacht ik dat ze tandenknarsend voor de televisie zit. Johnny is een vakman, maar het is geen Hélène."