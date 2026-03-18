Hélène Hendriks hoort bizar geluid op toilet van Eredivisie-club

"Bij Heracles heb je zo'n toilet, daar gaan dan de scheidsrechter, de journalist van ESPN en de spelers naartoe", vertelt Hendriks. "Ik denk... Ik moet nog een beetje make-up doen, maar dat meurt als een malle. Daar zat dus een speler op, maar ik dacht ik blijf wel even staan totdat hij klaar is."

Ze hoorde echter andere geluiden dan normaal. "Ik hoorde in een keer allemaal geluiden en niet van het naar het toilet gaan, maar geluiden uit zijn mond", onthult Hendriks. "Hij was zichzelf helemaal aan het oppeppen. Maar echt letterlijk: 'Je kan het', 'Niet denken aan de fouten die je maakt' en dat bleef maar zo doorgaan."

Hendriks wil niet vertellen om wie het ging en besloot ook geen geluidsopname te maken. "Ik begon mij ook een beetje ongemakkelijk te voelen, maar tegelijkertijd dacht ik ook: 'Ik blijf even staan'. Ik wilde bijna opnemen, maar zo ben ik niet. Misschien een klein beetje faalangst en heeft hij dat nodig om helemaal in die wedstrijd te komen."