Hélène Hendriks krijgt compliment op tv: "Echt een lekker wijf"

Hélène Hendriks kreeg onlangs een opvallende opmerking van sportmarketeer Chris Woerts. Hij noemde de presentatrice een ‘lekker wijf’. Zelf vat Hendriks die uitspraak op als een compliment en reageerde ze met een knipoog en een eigen vergelijking.

Tijdens een recente uitzending van Vandaag Inside sprak Johan Derksen lovend over haar. "Ik vind het leuk voor Hélène. Dat wordt de grote entertainmentqueen. Er werd zeer terecht gezegd, ze is je buurmeisje en het spat van het scherm. Iedereen is een beetje verliefd op haar", aldus Derksen. Woerts, die ook aanwezig was, voegde daar een ander soort compliment aan toe door te zeggen dat Hendriks “echt een lekker wijf” is.

In een aflevering van HNM de podcast wordt Hendriks door haar vriendinnen Noa Vahle en Merel Ek met die uitspraak geconfronteerd. Ze reageert luchtig: “Die heeft er verstand van. Ik vind het lief van Chris.” Daarna noemt ze hem gekscherend de “George Clooney van VI”. “Dat vindt Johan Derksen niet leuk hè”, waarschuwt Vahle haar.

Ook Derksens uitspraak dat Hendriks "de entertainmentqueen van Nederland" zou zijn, komt ter sprake. "Ik ben enorm onder de indruk", zegt Ek. Vahle merkt op: "Ze begint ook wel een beetje naast haar schoenen te lopen." Hendriks zelf nuanceert dat: ze vindt de opmerkingen van Derksen "lichtelijk overdreven allemaal".

Wel is ze het oneens met Derksens eerdere stelling dat ze na Café Hendriks & Genee afgeschreven zou zijn. "Ik neem het gewoon tot me. Hij zei dat ik na Café Wilfred en Genee was afgeschreven. Ik heb daarna best nog wat dingetjes gedaan. Half 8 en voetbaldingen natuurlijk." Waar Hendriks eerder vooral bekendstond als sportpresentatrice, is ze tegenwoordig breder inzetbaar op televisie. Zo presenteert ze onder meer The Winner Takes It All en is ze het vaste gezicht van Oranjezondag.