Hélène Hendriks langer thuis na operatie: "Zit zich op te vreten"

Hendriks, ook bekend als vaste Champions League-presentatrice bij Ziggo Sport, onderging onlangs een operatie aan een hardnekkige zenuw in haar rug. Volgens Johan Derksen, die sprak in zijn podcast Groeten uit Grolloo, is die ingreep 'ontzettend tegengevallen'. Hendriks zou veel napijn hebben en 'maar heel matig ter been' zijn. Volgens de artsen gaat haar herstel langer duren dan vooraf werd verwacht.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Hendriks op 20 juni zou terugkeren op televisie, maar dat blijkt niet haalbaar. SBS6 heeft daarom besloten om Johnny de Mol langer aan te houden als tijdelijke vervanger. De zender liet weinig los over de gezondheid van Hendriks, maar De Mol geeft in gesprek met RTL Boulevard aan dat het 'wel oké' met de presentatrice gaat.

"Aan de ene kant gaat het heel goed met d’r, ze is mentaal onwijs sterk, maar het is ook een sportvrouw, iemand die gewoon weer aan de bak wil. Als je hoofd door wil, maar je lijf zegt nee, dan kan ik me voorstellen dat het best frustrerend is", vertelt De Mol. "Ik heb dagelijks contact met Hélène. Die zit zich op te vreten thuis."

"Die had natuurlijk al veel eerder willen beginnen, en omdat ze dat nog niet kan, bestookt ze me dagelijks met appjes, mailtjes en ideetjes voor het programma. Ideeën voor gasten en invalshoeken. Daar ben ik heel blij mee, want zij heeft wel vaker met dit bijltje gehakt natuurlijk", zo klinkt het.