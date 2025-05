Hélène Hendriks moet onder het mes: "En dan denk je het ergste"

"Mensen zien je in een rolstoel en dan denk je het ergste. Maar het komt gewoon weer goed", vertelt ze vrijdagavond in Vandaag Inside. Waaraan de presentatrice geopereerd moet worden is niet duidelijk en dat houdt ze ook het liefst voor zichzelf. "Dat zouden we toch achterwege laten", zei ze toen Johan Derksen ernaar vroeg.

Tijdens de afwezigheid van Hendriks heeft het programma natuurlijk wel een presentator nodig. Het stokje wordt overgenomen door Johnny de Mol, die sowieso al het einde van het seizoen voor zijn rekening neemt: van 21 juli tot 15 augustus.