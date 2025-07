Hélène Hendriks niet langer publieksfavoriet? "Moet even slikken zijn"

Hélène Hendriks keert binnenkort terug bij De Oranjezomer. De presentatrice moest de afgelopen weken toekijken na een ingrijpende rugoperatie. Ze werd vervangen door Johnny de Mol en later Thomas van Groningen.

Laatstgenoemde maakt een goede indruk aan tafel bij De Oranjezomer. "Waar het bij Hélène vaak vooral gezellig is aan tafel, brengt Thomas wat meer pit. Hij heeft duidelijk meer van de Wilfred Genee-factor in zich: scherp, nieuwsgierig en niet bang om de gasten te prikken waar het schuurt. Dat zorgt voor meer dynamiek in de uitzendingen van de afgelopen weken", schrijft Mediacourant.

De bovengenoemde website besloot er een poll tegenaan te gooien: wie ziet men liever als de presentator (of presentatrice) van De Oranjezomer? "Van Groningen krijgt een indrukwekkende 59 procent van de stemmen tegenover 41 procent voor Hélène. In totaal stemden 3.500 mensen. Een opvallende uitslag, zeker met het oog op haar nakende rentree aan de talkshowtafel.”

"Dat moet toch even slikken zijn voor Hélène", zo klinkt het. "Het is natuurlijk nooit leuk als je vervanger het publiek zó goed bevalt dat je ineens niet meer de grote publieksfavoriet bent. Zeker niet als je nog moet terugkomen en alle ogen op jou gericht zijn."