Hélène Hendriks over nieuwe bondscoach: "Daar zou ik voor kiezen"
Hélène Hendriks heeft een zeer duidelijke voorkeur voor wie de opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal zou moeten worden. De sportpresentatrice noemt vooral Arne Slot als ideale kandidaat om bondscoach van Oranje te worden.
In een podcast van Sportnieuws licht Hendriks haar keuze toe. "Mijn eerste gedachte gaat uit naar Arne Slot. Dat is meer omdat hij heeft laten zien wat hij kan. Hij kan waanzinnig goed met de pers omgaan en heeft een zeer sterk analytisch vermogen. Tactisch is hij zeer sterk."
Ook Peter Bosz en Pep Guardiola worden genoemd als mogelijke opties, al ziet Hendriks die scenario’s niet snel werkelijkheid worden. "En Peter Bosz zit gewoon bij PSV. Dat zou ik heel raar vinden als hij daar ineens weggaat. Pep Guardiola? Ja, dat is een topcoach, maar ik denk dat wij in Nederland genoeg topcoaches hebben rondlopen die deze functie aankunnen. Dan zou ik daar eerder voor kiezen dan voor een buitenlander."
Daarnaast ziet ze ook Michael Reiziger als een serieuze kandidaat voor de functie van bondscoach. "Ik denk dat Michael Reiziger ook kandidaat is. Ik kan niet beoordelen of hij geschikt is, maar bij Jong Oranje is het niet top." In 29 wedstrijden als trainer van Jong Oranje behaalde hij een gemiddelde van 2,14 punten per duel. Eerder werd hij met Jong Ajax kampioen van de Eerste Divisie.
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