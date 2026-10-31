Hélène Hendriks over oud-Ajacied: "Denk dat hij het lekker vindt om..."

Theo Janssen heeft deze week indruk gemaakt door met De Treffers voor een bekerstunt te zorgen tegen Heracles Almelo. De oud-speler van Ajax leidde zijn ploeg naar een verrassende 1-0 overwinning in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. Hélène Hendriks is onder de indruk van het werk van Janssen en denkt dat hij op termijn op een veel hoger niveau aan de slag kan.

Janssen is sinds medio 2025 trainer van De Treffers. De club staat momenteel tweede in de Tweede Divisie en rekende donderdag af met Heracles Almelo. Een prestatie die ook bij Hendriks niet onopgemerkt is gebleven. "Dat doet hij hartstikke knap", aldus Hendriks vrijdag bij Vandaag Inside. "Maar Theo doet het sowieso goed." De presentatrice werkt regelmatig met Janssen en is ook buiten het voetbalveld onder de indruk van zijn kwaliteiten. "Hij zit natuurlijk ook wel eens bij ons, bij De Oranjezondag. Maar hij doet veel. Hij kan ook echt goed analyseren, vind ik. We hebben het steeds over dat Kenneth Perez zo goed is, maar dat is Theo ook. Als je gewoon goed luistert: hij zegt altijd zinnige dingen en hij houdt het simpel."

Toch vraagt Hendriks zich af of Janssen al zijn werkzaamheden op termijn kan blijven combineren. "Ik denk dat hij op een gegeven moment alleen wel een keuze moet maken. Columns schrijven, bij Studio Sport zitten, bij Ziggo Sport, dan nog bij De Treffers… Ik weet niet of hij echt naar de Eredivisie wil…". Ook de band tussen Janssen en zijn spelers valt haar op. "Maar hij doet het supergoed. En wat ik heel leuk vind, want ik werk veel met hem, is dat die spelers knettergek zijn op hem. Die gaan echt voor hem door het vuur." Johan Derksen vergelijkt Janssen vervolgens met een bekende oud-voetballer. "Ik vind Theo een beetje een jonge Van Hanegem. In z’n aanpak en in z’n benadering." Hendriks ziet in Janssen zelfs een mogelijke toekomstige trainer op het hoogste niveau. "Ik zou hem wel de kroonprins willen noemen. Toch? Hij zou dit makkelijk kunnen, de Eredivisie", stelt ze. Zelf verwacht ze echter niet dat Janssen per se staat te springen om een overstap naar een club uit de Eredivisie. "Ik denk dat hij het lekker vindt om alleen ’s avonds te trainen en dan een biertje te drinken."