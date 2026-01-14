Hélène Hendriks rakelt rel op: "Zij heeft iets gehad met Zlatan"

De aanstaande transfer van Maximilian Ibrahimovic naar Ajax blaast een oude rel weer nieuw leven in. Dat heeft alles te maken met zijn vader Zlatan en diens langdurige conflict met Rafael van der Vaart, dat behoorlijk pikant blijkt, zo vertelt Hélène Hendriks.

"Maximilian Ibrahimovic gaat zijn wedstrijden spelen bij Jong Ajax", vertelt Noa Vahle in de HNM-podcast over de 19-jarige Zweedse aanvaller die overkomt van AC Milan. "Wat mij dus ontzettend leuk lijkt, wat er nu gaat gebeuren: hij gaat bij Jong Ajax die wedstrijden spelen en dan is hij dus de teamgenoot van Damián van der Vaart."

En waarom dat zo interessant is? "Zlatan en Rafael hebben een godsgruwelijke bloedhekel aan elkaar. Dat is een heel lang verhaal, maar in 2004, tijdens een duel tussen Nederland en Zweden, schopte Zlatan onze Raf uit de wedstrijd. Op zijn enkel." Dat terwijl de twee ook nog eens ploeggenoten waren bij Ajax.

"Zij vinden elkaar gewoon zulke arrogante klootzakken", aldus Vahle. "Ik had vorig jaar een interview met Zlatan bij AC Milan, want daar heeft hij een hoge functie. Toen hadden we het ook over Raf en die zat bij ons in de studio. Ik vroeg hoe hij er op terugkeek en toen zei hij dat het allemaal in het verleden was en dat ze ouder waren geworden en hij superveel respect heeft en dat hij hoopt dat het goed met hem gaat."

"Toen kwamen we terug in de studio en het enige dat Raf zei is: 'Hij vindt mij nog steeds zo'n ongelooflijke lul'", lacht Vahle. "Dus ik denk dat ze elkaar nog steeds niet mogen. Ik kijk uit naar Helmond Sport-uit, temperatuur van min vijf en dat zij dan samen op die tribune zitten."

Hendriks wijst erop dat de onvrede tussen de twee oud-Ajacieden meerdere oorzaken kent: "Er ligt nog wel iets aan ten grondslag. Volgens mij heeft Sylvie (Meis, red.), die destijds bezig was met Rafael, even iets gehad met Zlatan. Ik dacht dat dat in zijn biografie stond, moeten we even checken. Maar volgens mij is dat zo." De verhalen over een mogelijke relatie tussen de Zweed en de Nederlandse presentatrice doken eerder al op.

Vahle reageert vol verbazing: "Heeft hij dat zelf gezegd in zijn biografie?" Ze voegt grappend toe: "Ik denk dat jij straks in het Zweedse nieuws verschijnt." Hendriks lachend: "Ik doe er alles aan om uiteindelijk internationaal te gaan."