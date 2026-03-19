Hélène Hendriks trots op bijzondere klus: "Met Jordi Cruijff"

"Ik vind het wel echt een eer. Ik mag de boel een beetje aan elkaar praten", legt ze uit. "Ik ga uiteindelijk een interview doen met Jordi Cruijff en met Ronald Koeman. Zij kenden hem natuurlijk ontzettend goed. Dan gaan we wat dingen bespreken over het leven van Johan en zijn legacy", aldus Hendriks.

"Ik heb nog niets mogen zien, behalve de trailer. Maar daar zie je al veel beelden die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat maakt het zo bijzonder", vervolgt ze enthousiast. "Ik ben helemaal gek van voetbal. Ik hoef jullie dat niet te vertellen, maar hij is voor ons de grootste voetballer aller tijden. Je komt hem altijd weer tegen in programma’s met oude beelden en quotes", besluit Hendriks over de vader van Jordi Cruijff. Laatstgenoemde is nu de technisch directeur van Ajax.