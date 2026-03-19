Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hélène Hendriks trots op bijzondere klus: "Met Jordi Cruijff"

Niek
Hélène Hendriks
Hélène Hendriks

Hélène Hendriks mag zaterdag de première van de documentaire over Ajax-legende Johan Cruijff presenteren, zo laat ze weten in een interview op Radio 538. De blonde sportpresentatrice voelt zich ontzettend trots. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik vind het wel echt een eer. Ik mag de boel een beetje aan elkaar praten", legt ze uit. "Ik ga uiteindelijk een interview doen met Jordi Cruijff en met Ronald Koeman. Zij kenden hem natuurlijk ontzettend goed. Dan gaan we wat dingen bespreken over het leven van Johan en zijn legacy", aldus Hendriks. 

"Ik heb nog niets mogen zien, behalve de trailer. Maar daar zie je al veel beelden die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat maakt het zo bijzonder", vervolgt ze enthousiast. "Ik ben helemaal gek van voetbal. Ik hoef jullie dat niet te vertellen, maar hij is voor ons de grootste voetballer aller tijden. Je komt hem altijd weer tegen in programma’s met oude beelden en quotes", besluit Hendriks over de vader van Jordi Cruijff. Laatstgenoemde is nu de technisch directeur van Ajax. 

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties