Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"

Hélène Hendriks deelde in haar podcast met Noa Vahle en Merel Ek een opvallend verhaal over Daniel da Cruz Carvalho, beter bekend als Dani, de voormalige Ajax-speler. De inmiddels 49-jarige Portugees was zeer geïnteresseerd om een avontuurtje te beleven met Hendriks.

"Wij deden laatst een wedstrijd bij Ajax. Jij was daar met Wesley Sneijder en Khalid Boulahrouz. Maar wie was daar nog meer?", opent Noa Vahle de anekdote in HNM De Podcast. Ze doelt op Dani, die tussen 1996 en 2000 in totaal 98 wedstrijden voor Ajax speelde. Spontaan besloot Hendriks hem te interviewen.

"Je had het niet helemaal voorbereid en toen dacht je op een gegeven moment: wat moet ik nou nog vragen?", vertelt Vahle verder. "En toen zei je, en dat was de fout, tegen Wes: 'Dani still looks good'. Nou, dat was voor Dani the way in, een vrijbrief." De negenvoudig Portugees international greep zijn kans en maakte direct avances. "Jij (Hendriks, red.) vroeg hem wat hij die dag zou doen. Hij zou naar een café aan het Leidseplein in Amsterdam. Maar toen zei hij: 'Of jij en ik kunnen ook een hapje gaan eten'."

"Ik zei: 'Dat lijkt me uitstekend. Ik moet alleen nog even een programma doen'", reageert Hendriks met een knipoog. "Nee, ik ben gewoon keurig bij Wesley en Khalid gebleven en we hebben lekker die uitzending gedaan, maar Dan is wel een vrouwenmagneet gebleven in die jaren." De toenadering van Dani maakte indruk op Vahle. "Hij is zijn streken nog niet verloren", besluit ze.