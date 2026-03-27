Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"

Hélène Hendriks in de Johan Cruijff ArenA
Hélène Hendriks in de Johan Cruijff ArenA

Hélène Hendriks heeft in HNM De Podcast teruggeblikt op de boycot van het Nederlands mannenelftal in 2022. Lange tijd wilden de spelers van Oranje niet met Vandaag Inside praten na vermeende racistische opmerkingen in het tv-programma. Hendriks merkte daar de gevolgen van.

"Ik was natuurlijk verbonden aan Vandaag Inside en de spelers wilden niks meer met dat programma te maken hebben", vertelt Hendriks. Vooral Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Virgil van Dijk steunden de boycot tegen VI. Merel Ek weet de situatie nog: "Wilfred (Genee, red.) zei laatst dat ze dat toen hebben gebruikt, omdat VI best wel kritisch was op de Oranje-spelers en dat ze dit hebben aangegrepen om een boycot te doen."

Door de boycot mocht Hendriks alleen vragen stellen aan de bondscoach. "Ik kon toen eigenlijk geen vragen meer stellen, dat was heel raar. Maar dan kreeg je het rare geval dat bijvoorbeeld Frenkie de Jong ernaast zat en dan kon ik wel een vraag aan de bondscoach stellen, maar niet aan Frenkie."

Dat vergat Hendriks af en toe. "Dan stelde ik wel een vraag en werd ik op mijn vingers getikt waar iedereen bij zat. Het waren hele normale vragen, niet zuigend of zoiets." Ook Noa Vahle maakte de boycot mee. Tijdens het WK van 2022 was zij aanwezig in Qatar. "Daar heb ik geen één vraag mogen stellen. Alleen aan Van Gaal op de persconferentie. Maar daar mocht ik geen een-op-een-gesprek mee doen."

Huidig bondscoach Ronald Koeman mocht Vahle wel interviewen. "Dus ik eindig dat interview door te zeggen: ‘Goh, wij spreken al twee jaar geen speler van het Nederlands elftal, maar jij wil nu wel een interview aangaan. Hoe zit dat?’ Toen zei hij: ‘Wacht maar, ik ga dat bespreken met die jongens’. Hij heeft dat toen opgebracht, is met die jongens in gesprek gegaan en toen hebben die gasten gezegd: streep eronder en we gaan het weer doen."

Gerelateerd:
Ronald Koeman

Ronald Koeman over oud-Ajacied: "Hij is nu vele malen fitter"

Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

Lees meer:
Nederlands elftal Het laatste Ajax Nieuws Hélène Hendriks
Marciano Vink in het Philips Stadion

Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"

René van der Gijp

Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

