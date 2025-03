Hélène Hendriks wijst naar Ajax: "Zwetsen van het hoogste niveau"

Hélène Hendriks heeft met verbazing gekeken naar de Europa League-wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax (4-1). De presentatrice van Ziggo Sport was verrast door het interview dat Ajax-trainer Francesco Farioli, die flink rouleerde voor het duel in Duitsland, na afloop gaf.

Volgens Farioli is Ajax nog niet zo stabiel als hij had gehoopt. "Als je in de transferwindow Devyne Rensch, Chuba Akpom en zes, zeven of acht andere spelers kwijtraakt, is het moeilijk om drie verschillende competities uit te komen", verklaarde de oefenmeester voor de camera van Ziggo Sport. Farioli gaf daarbij aan dat het voor Ajax belangrijk is om Champions League-voetbal te halen en dat hij zich nu weer focust op het komende duel met AZ.

"Dit is toch gewoon zwetsen van het hoogste niveau?", reageert Hendriks in de studio na het horen van het interview. Theo Janssen sluit zich daarbij aan. "Ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Als speler zou je zeggen: Trainer, ben je niet goed bij je kop? Wij willen gewoon voetballen. Als ik het was, zou ik hebben gezegd: Dit accepteer ik niet, ik wil gewoon spelen. Het is een belangrijke wedstrijd waarin je jezelf kunt laten zien."

De oud-speler van Ajax begrijpt anderzijds ook wel weer dat spelers zoiets niet snel roepen en de succesvolle trainer volgen. "Zij weten ook: als ze kritisch zijn, dan zal de trainer zeggen: Blijf maar even wat vaker op de bank zitten. Het is ook iets van nu. Iedereen is volgzaam en luistert naar wat de trainer zegt. Je mag er af en toe ook wel tegen in gaan. Als ik werd geïnterviewd na afloop, zou ik zeggen dat het een waardeloze wedstrijd was en dat we gewoon een verkeerde keus hebben gemaakt", aldus Janssen.