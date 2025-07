Henderson aangekondigd bij nieuwe club: "Eenvoudige beslissing"

Brentford heeft de komst van Jordan Henderson officieel wereldkundig gemaakt. De ervaren middenvelder, die transfervrij overkomt van Ajax, tekent een contract bij de Premier League-club en wordt daarmee herenigd met het Engelse topvoetbal. Hoofdtrainer Keith Andrews is bijzonder enthousiast over de komst van de 34-jarige ervaren Engelsman.

"Toen we ons bewust werden van de beschikbaarheid van Jordan was het een behoorlijk eenvoudige beslissing", zegt Andrews in gesprek met de clubkanalen. "We hebben hem in zijn recente wedstrijden nauwgezet onderzocht en gezien waar hij nu staat: hij is nog altijd fenomenaal fit en fenomenaal gemotiveerd om te presteren in de sport, terwijl hij al zoveel gepresteerd heeft."

Henderson kwam in totaal tot 57 officiële duels voor Ajax, waarin hij één keer tot scoren kwam. De middenvelder speelde zich recent weer in de kijker van bondscoach Gareth Southgate en maakte zijn rentree bij de Engelse nationale ploeg. Zijn doel is helder: zich via Brentford opnieuw in de WK-selectie spelen. De teller staat inmiddels op 84 interlands voor de veteraan.