Henderson bewierookt door oud-Ajacied: "Dat verdient hij ook"

Tomas Galasek is fan van Jordan Henderson. Volgens de voormalig Ajacied is de middenvelder enorm belangrijk voor de Amsterdammers.

Henderson kreeg vlak na zijn komst naar Ajax veel kritiek, maar draait onder Francesco Farioli een uitstekend seizoen. "Hij heeft het vertrouwen te danken aan zijn trainer en dat verdient hij ook", stelt Galasek bij Ajax Showtime. De Tsjech weet wat er gevraagd wordt op die positie in het veld. "Je moet een wedstrijd lezen. Je moet weten wat er voor en achter je gebeurt. Je bent het tussenstation tussen de verdediging en de aanval."

De Engelsman is inmiddels 33 jaar en werd al in verband gebracht met andere clubs. Moet Ajax er alles aan doen de aanvoerder te behouden? "Hoe belangrijk kan hij volgend seizoen en in de toekomst nog zijn? Toen ik 33 werd, kon dat een rol spelen en verliepen de gesprekken moeizamer", legt Galasek uit. "Henderson kan zorgen voor een goed klimaat in de kleedkamer, net als jongens als Pasveer, Klaassen en Weghorst."