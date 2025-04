Henderson doet belofte aan Ajax-supporters: "Dat weet ik zeker"

"Het is een rare dag. Natuurlijk zijn we teleurgesteld met het resultaat. Maar voor grote fases van de wedstrijd waren we goed. We hadden kansen en verdedigden goed, maar op momenten niet goed genoeg. Dan krijg je er vier tegen. Het was een gekke wedstrijd. Een moeilijke om te nemen, maar ik weet zeker dat we reageren in de volgende wedstrijd. Op naar het volgende doel", zo reageert de aanvoerder.

Waar het nou misging? Een lastige vraag volgens de Engelsman. In de kleedkamer bleef het stil. "Er was weinig te zeggen. Je moet hem op de kin nemen. We hebben nu een paar dagen om bij te komen en de focus te houden op de volgende vier wedstrijden zo goed als mogelijk. Vandaag was het moeilijk, maar we halen er positieve dingen uit. We moeten het beter doen en de volgende wedstrijd alles geven tegen Sparta."

Henderson kreeg overigens ook een gele kaart en moet daardoor de wedstrijd tegen Sparta missen. "Klopt ik ben geschorst volgende wedstrijd. Nu wil je zeker geen wedstrijden missen. Dat is teleurstellend."