Henderson dwong Engeland-rentree af via telefoon: "Niet mijn idee"

Jordan Henderson is terug bij de Engelse nationale ploeg. De routinier wist een terugkeer bij de Three Lions af te dwingen tijdens een telefoongesprek met bondscoach Thomas Tuchel. Het gesprek duurde een kwartiertje.

Henderson stond in eerste instantie niet op het lijstje van Tuchel. De bondscoach werd door stafleden aangespoord om contact te zoeken met de Ajacied. "Ik sprak met spelers, met stafleden, met mensen binnen de bond en zijn naam kwam constant naar voren. Nee, het was aanvankelijk niet mijn idee", vertelt de Duitser aan de Daily Mail.

"Maar het was gewoon logisch om hem te bellen, want zijn naam kwam de hele tijd ter sprake in de discussies." Tijdens dat gesprek, dat zo'n zes weken geleden plaatsvond, maakte Henderson indruk. "Ik heb hem gebeld en ik moet zeggen, na het telefoongesprek van 15 à 20 minuten, was ik er vrijwel zeker van dat ik deze man in mijn groep nodig had", zegt Tuchel over de 81-voudig international.

Ook bij Ajax maakt Henderson indruk, zo zag de Duitser. "Hij belichaamt alles. Hij is een echte winnaar. Zijn persoonlijkheid, karakter. Hij is de lijm in elk team waarin hij heeft gespeeld en hij zal de lijm zijn die dingen speciaal maakt."