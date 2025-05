Henderson erkent frustratie: "Je bent mens en soms word je boos"

"Soms word je weleens boos over al die berichten", aldus Henderson. "Daar kan ik nog steeds boos om worden. Het is onzin." De middenvelder, die zich inmiddels heeft herpakt, kijkt terug op die rumoerige periode. "Je weet dat je je er eigenlijk niet mee moet bemoeien, maar je bent ook mens en soms word je boos", erkent hij. Toch wist hij zijn focus te houden. "Maar je kunt het ook gebruiken tijdens je prestaties. Die van mij zijn hetzelfde gebleven en ik denk dat ik een goed seizoen heb. Dat is het belangrijkste."

Tot slot reflecteert Henderson op zijn rol binnen de selectie. "Waar ik constant aan denk zijn mijn teamgenoten op verschillende momenten in de ontwikkeling die we samen hebben gemaakt", vertelt hij. "Het kunnen kleine dingen zijn: in de kleedkamer of tijdens een training. Wat we in die tijd hebben gedaan is speciaal."